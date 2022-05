Nathalie VANNIER

D'abord assistante technico-commerciale à la banque en 2003, puis assistante administrative en 2006 aux Etats-Unis et animatrice commerciale de retour en France, je fus également en 2007 assistante comptable avant d'effectuer mes stages en Chine en 2008 dans la communication.



Cette connaissance du monde de l'entreprise et ma capacité d'adaptation face aux divers milieux dont j'ai du faire face m'amenèrent naturellement à me diriger vers les ressources humaines, où la polyvalence d'un tel poste et l'importance cruciale qu'il représente au sein d'un entreprise fut pour moi une réelle motivation.



Persuadée que mes différentes expériences n'étaient pas indivisibles de la fonction RH, j'intègre de 2010 à 2011 Areva pour une expérience en tant que Chargée de Recrutement et Suivi des stagiaires, VIE et alternants où je m'épanouie tant professionnellement qu'humainement et où j'étais en charge du recrutement de l'émission du besoin à l'intégration du collaborateur, en passant par la gestion de contrat et de carrière.



Cette expérience me permet de mettre un premier pied dans le monde des RH qui m'ouvre ainsi les portes de la formation à la SDVP Le Parisien puis au contexte multi-sites du secteur de la distribution chez Jennyfer.



De retour chez Areva, j'accède à une fonction plus généraliste qu'est la fonction de RRH dédiée, où je découvre les enjeux d'une usine de production où l' excellence opérationnelle et l' exigence des managers sont des facteurs clés de succès.



Je recherche aujourd'hui une entreprise qui me permettrait de pérenniser mes compétences dans un univers dynamique, offrant de réelles possibilités d'évolution tant en France qu'à l'international.



Mes compétences :

Ressources humaines

Développement RH

International

Recrutement

Formation

retail

prêt à porter