Nathalie VANNIER

Bonjour, et bienvenue sur mon profil,



Diplômée du titre professionnel de "Conseillère en Insertion Professionnelle" en juin 2015, j'ai acquis de l'expérience, notamment en période en entreprise ou j'ai mené des entretiens d'accompagnement individuels et collectifs en autonomie. De plus, j'ai prospecté des entreprises pour promouvoir le profil de candidats, d'établir des contacts physiques (visites en entreprises) pour découvrir leur activité professionnelle, leur culture et évaluer leur besoin en recrutement.



Dotée d'un très bon relationnel et d'une facilité à instaurer un climat de confiance, je vous propose de mettre mes compétences à votre service.

















Mes compétences :

Microsoft Excel

Traitement de données

Microsoft Word

Accueil physique et téléphonique

Analyser les besoins et définir les objectifs

Accompagnement individuel

Animation d'ateliers

Prospection d'entreprises