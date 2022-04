Mon objectif de travail vise à instaurer une relation de confiance, tout en mettant en œuvre des stratégies et des axes de progression, afin de contourner les difficultés individuelles pour favoriser l’accès à l’autonomie et le retour à l’emploi pérenne. Par ailleurs, j’ai su m’entourer d’acteurs et de partenaires indispensables au processus d’accompagnement et d’orientation du public accueilli.



Mes compétences :

Ecoute

Informatique

Accompagnement

Accueil

Animation d'ateliers

Empathie