A l’époque, les radiateurs étaient des objets poussiéreux, difficiles à entretenir, ils étaient cachés, difficiles à manipuler en raison de leur matière si lourde. Ces radiateurs souvent en fonte de forme tubulaire étaient placés sous les fenêtres ou à des endroits où ils ne pouvaient plus être déplacés.

Puis vinrent les années 1970, où sans changer de forme, on a commencé à les peindre de toutes les couleurs.

Puis le radiateur n’est plus devenu uniquement l’objet domestique et devient dans les années 1980 un objet de design à part entière.



● Dans les années 1980, Nathalie Varela était déjà spécialisée dans la prescription d’appareils sanitaires design (elle a 22 ans).



● Dans les années 1990 à juste 30 ans, elle créée sa première activité : agence Varela Design (située à Ris orangis 91) en tant que documentaliste et prescripteur auprès des cabinets d’architectes. Elle importe en France la première marque qui traite le radiateur comme une sculpture avec un seul radiateur en forme de ressort et qui nous viens des anglais.



● En 2002, l’entreprise Varela Design change de statut. Apres ces 20 ans au service du conseil, Nathalie Varela décide de se lancer dans son nouveau projet : la fabrication de radiateur tout en continuant parallèlement la distribution de fabricants sélectionnés avec son équipe.





