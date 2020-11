Christian TREYSSEDE

Juriste en droit économique de formation, je m'investis depuis vingt-cinq ans dans la mise en œuvre, la gestion et le développement d'activités économiques à vocation sociale et solidaire.

Délégué Général du Syndicat National des Employeurs Spécifiques d'Insertion (SyNESI), syndicat employeur adhérent à l'Union des Employeurs de l'Economie Sociale et solidaire (UDES), je suis membre depuis sa fondation du Mouvement des Entrepreneurs Sociaux (MouvES) et je participe également à l'administration de structures d'aide au développement économique des territoires.

Par ailleurs j'interviens en qualité de conseil en économie solidaire, insertion socio-professionnelle et Responsabilité Sociétale des Entreprises et des Organisations (RSE/RSO) et chargé d'enseignement dans le cadre de formations professionnelles, notamment des formations ETAIE (Encadrant Technique d'Activités d'Insertion par l'Economique) et CIP (Conseiller en Insertion Professionnelle), dans le cadre du cabinet EX-ÆQUO Conseil.



Mes compétences :

Formation

Droit social

Développement

Gestion

RSE

Audit

Dialogue social et Concertation