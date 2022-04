Frédérique RODRIGUEZ

Spécialiste en anesthésie et réanimation, j'ai une expérience de 9 ans dans la vente de dispositifs médicaux aux hôpitaux et cliniques. D'autre part, durant plusieurs années, j'ai évolué dans l'univers de la formation et du marketing.

Passionnée par l'univers du médical, j'aspire à poursuivre mon parcours professionnel dans cet environnement pour continuer à contribuer à améliorer la vie des patients.

Ayant une vraie culture du résultat, une aisance relationnelle et un goût prononcé pour la transmission des connaissances j'ai une expérience terrain très positive et suis reconnue par mes clients pour mon sérieux, mon écoute et ma disponibilité.

Vendre, former et animer demeurent les éléments clés de ma motivation



Mes compétences :

médical

dispositifs médicaux

Vente