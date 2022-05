Nathalie VAUTRIN

J'ai exercé le métier de manager coach pour la société April Mon Assurance, courtier en assurance en tant que Chef Des Ventes et pour le compte Virgin Mobile, société spécialisée dans les télécoms en tant que Responsable Régional.



Complètement investie dans ma mission, j'ai eu à cœur de faire monter en compétence mes équipes avec succès, j'ai ainsi pu réaliser une croissance en CA et dépasser mes objectifs grâce au relationnel, au partage du savoir, à ma disponibilité, aux actions individuelles et à ma présence terrain.



Analyser les performances et rechercher de nouveaux relais de croissance, assurer un suivi personnalisé et professionnel de chaque collaborateur ; voilà ce qui fut mon quotidien et ce que je souhaite vous apporter.



Manager et Commerciale dans l'âme, je sais mobiliser tous les moyens et mener mes actions vers le succès.



Mes grandes forces sont ma Capacité de négociation, mes Compétences relationnelles fortes, ma Rigueur et mon Professionnalisme, ma Capacité à rassembler et à Convaincre



Mes compétences :

Management

Animation d'équipe

Négociation

Télécommunications

Formation