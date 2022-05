Nathalie VEAUVY

Travaille dans le monde du bâtiment, Génie Civil et VRD depuis 1980

Suivi de chantier en déconstruction et réhabilitation depuis 1982

Travaille dans le monde de la coordination SPS et de l'AMO depuis 1996

Coordonnateur sps depuis 2004, coordonnateur Inter-chantier, coordonnateur environnemental

Présidente de Coord'IF

Diagnostiqueur amiante depuis 2005

Formée à la sous-section 4

Formée aux travaux en hauteur

Présidente de l'AFCO Ile de France



Mes compétences :

AMOA

Coordonnateur sps Niv1 Conception-R

OPC - Coordonnateur Environnement

Coordonnateur Interchantier ZAC

formateur Sécurité Prévention risques chantier