Ernesto FRANCISCO

Actuellement Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé Niveau 1



(CV non actualisé au 07.03.11)

Bâtiment : revêtements de façades

Technicien des méthodes

.Suivis de chantiers de 3 k€ à 150 k€

.Organisation des chantiers (commandes fournisseurs,direction des ouvriers…)

.Relationnel client de la prise de rendez vous à l’établissement des devis

.Recherche de nouveaux fournisseurs selon rapport qualité/Prix

Responsable qualité

.Analyse du fonctionnement de la société

.Élaboration de fiche de travail

.Mise en place de la norme ISO 9001

.Suivi et adaptation par rapport à l’entreprise

.Obtention de la Norme ISO 9001 après audit

Technico-commercial

.Prise de contact clientèle

.Déplacement chez le client pour établissement de métrés, informations

.Établissement du devis

.Suivi du chantier, du SAV

.Établissement des PV de réceptions et encaissements des factures



Expériences professionnelles

10/10/2000 au 01/07/2006 Technicien des Méthodes SOBATIM

Saint Maur 94



09/09/1998 au 13/06/1999 Employé de bureau, logistique, presse nationale LA FLECHE, Santeny 94



09/09/1996 au 08/09/1998 Vendeur comptoir, plomberie, sanitaires, chauffages, climatisation PORCHER distribution

Saint Germain 78



06/09/1995 au 06/06/1996 Manutentionnaire, livreur,DARMON

Saint Maur 94



Diplômes

03/07/1998 Vendeur Comptoir GEFEN, Alfortville 94

28/06/1992 BAC D, mathématiques, sciences Marcelin Berthelot, Saint Maur 94



Mes compétences :

Management d'equipe

Commercial

Conducteur de travaux

Coordonnateur sps

Code du travail

Conseil

Btp

Rénovation

Construction