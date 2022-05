Nathalie VELCIN

Assistante de projet ADICODE auprès des étudiants HEI - ISEN - ISA et IESEG, je suis responsable de la partie administrative.

J'ai en charge lorganisation logistique et le suivi des projets étudiants, la planification des soutenances, la remontée des notes et productions d'évaluation, la planification des séances Codesign.

Participation logistique et organisation dévénements (animations, workshop, visites)

J'assure le suivi administratif et financier des projets recherche ADICODE, le reporting des subventions alloués au dispositif ADICODE en lien avec les services comptabilité et les ressources humaines.

Autonome, opérationnelle conviviale et dotée d'un excellent sens de l'organisation, j'apprécie particulièrement de travailler en équipe.



Mes compétences :

Ciel Compta

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft Access

Microsoft PowerPoint

Adobe Photoshop

Facturation

Réglementation bancaire

Comptabilité

Déclarations sociales et fiscales

Gestion des stocks

Relance client

Suivi clients et fournisseurs

Gestion des commandes

Accueil physique et téléphonique

Archivage

Gestion des litiges

Inventaire

Gestion de la formation

OPCA