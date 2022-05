Nathalie VEN

Je suis designer textile free-lance dans le domaine de l'environnement maison, je travaille actuellement pour le linge de maison, linge de lit, le papier-peint ainsi que l'office, le drap de plage. Je travaille à la fois des maquettes au raccord, peintes à la main, mais aussi sur des projets en infographie sur photoshop et illustrator avec création de mapping. Je suis prête à travailler sur site dans les entreprises de ma région. Je peux également travailler un projet sur commande avec un cahier des charges et des délais très précis. J'ai une expérience de 15 ans dans le domaine du linge de lit. Je peux également travailler pour le vêtement femme et enfant.



Mes compétences :

Appels d offres

Création

Création Textile

Enfant

infographiste

scénographie

Textile

Théâtre