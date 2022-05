Responsable d'une boutique de vêtements pour enfants pendant 9 ans et licencier pour raison économique



je suis avide de retrouver un emploi si possible dans le prêt à porter féminin.

je suis dans le commerce de détail depuis l'âge de 18 ans ayant travailler chez un indépendant multimarques de vêtements pour femme. je suis passionner par la mode, et j'aime le contact.



Mes compétences :

la maintenance

Merchandising