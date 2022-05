Nathalie VESPIGNANI

Bonjour à toutes et à tous,



Je suis coach cèrtifiée de la Haute école de Coaching,je travaille aussi bien auprés des particuliers,dans les entreprises,je fais aussi du coaching pour ados.

Avant mon nouveau métier j'étais animatrice de groupe au livre de Paris ,puis j'ai tenu un magasin de photographie.

Ma passion pour les relations humaines et ma capacité naturelle à aider et accompagner les autres mon amené vers ce métier qui me passionne.



Qu'est ce que le coaching ? :



Première phase : vous aider à comprendre ou vous en etes aujourd'hui.



Deuxième phase : Vous aider à déterminer votre objectif qui peut etre qualitatif,en rapport à votre vie privée ou professionnelle ou les deux.



Troisième phase : vous aider à comprendre les raisons pour lesquelles vous ne l'avez pas atteint aujourd'hui.

Cela peut etre du à la motivation,certaines de vos croyances,la peur de reussir ou de ne pas y arriver etc.....



Quatrieme phase : Vous aider à éliminer ou à contourner les points qui vous ont empéché jusqu'à aujourd'hui d'atteindre votre objectif.



Voila ce qu'est le coaching.



Le coach est tenu au secret professionnel ,toute information sur mon client est traitée de façon strictement confidentielle.

Mon client est traité dans sa globalité et dans une belle et grande relation de confiance entre lui et moi.





Mes compétences :

Coaching

Communication

Développement personnel

Empathie