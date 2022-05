Nathalie VETA

Savoir être :

- Etre volontaire, impliquée et ambitieuse,

- Etre à l’écoute,

- Avoir le sens du « service client »,

- Véhiculer une image positive de l’entreprise,

- Gérer les priorités et les urgences,

- Etre organisée, autonome et efficace,

- Avoir l’esprit d’équipe





Savoir faire :

- Avoir une capacité d'adaptation indéniable,

- Assistanat Administratif et Commercial,

- Pratique de langues étrangères,

- Utilisation quotidienne du Pack Microsoft Office et de logiciels de transactions/ locations immobilières.



Mon objectif :

Définir une organisation efficace en collaboration avec la direction, assister une équipe dynamique et optimiser son activité de façon durable.



Mes compétences :

Présentation