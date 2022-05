Nathalie VEYSSET

/!\ EN RECHERCHE D'EMPLOI /!\

poste de chargée de communication



La polyvalence est mon atout principale, Je suis capable de m'adapter à n’importe qu’elles situations ce qui me donne la capacité d'exercer de nombreuses missions dans le domaine de la communication

- supports print / web,rédactionnel

- organisation d'événements

- relations commerciales

- outils marketing

- connaissance du monde touristique

et bien d'autre compétences que je vous laisse découvrir en parcourant mon profil ainsi que mon CV.



N'hésitez pas à me contacter si mon profil vous intéresse car je serais ravie d'exploiter pleinement mes compétences au sein de votre entreprise ou de votre institution !





Mes compétences :

Photoshop

Design web

Référencement naturel

Illustrator

Communication

Prospection commerciale

Indesing

Bureautique

Evénementiel