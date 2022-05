Nathalie VIGNERON

En poste depuis plus de 20 ans à Angers Loire Tourisme Expo Congrès en tant que Responsable Réseaux, Applications et Qualité à Angers Loire Tourisme Expo Congrès, j'ai décidé d'évoluer vers de nouveaux horizons.



J'ai géré différents projets afin de faire évoluer nos outils et/ou nos méthodes. Cela passe par différentes phases, de l’analyse des besoins, la rédaction du cahier des charges jusqu’à la réception des outils, tout en accompagnant les collaborateurs ainsi que la direction au changement pendant et après le projet, par le biais notamment de formations.



En tant que responsable qualité, j’ai permis l’obtention et le maintien des certifications qualité. Ces démarches sont menées avec l’ensemble des collaborateurs dans une optique d’amélioration continue. Je profite également de cette démarche afin de l’appliquer dans les différents projets informatiques que je mène, l’amélioration continue de l’outil et la satisfaction des collaborateurs étant une priorité.



La méthodologie de projet, l’accompagnement au changement sont des domaines que j’affectionne plus particulièrement.

Je souhaite donc m’orienter vers un poste de consultant, chef de projet, responsable d'applications, qui me permet de mettre mon expérience et mon savoir-faire auprès d’entreprises diverses et variées tout en m’enrichissant personnellement.



Mes compétences :

Responsable d’applications

Formatrice

Hot line matériel et logiciel

Responsable Qualité

Assistance utilisateur

Responsable informatique

Gestion de projet

Suivi de projets

Conduite du changement