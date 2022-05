Nathalie VILLANDRE

Accompagnatrice en Savoir-être relationnel

Retrouver le plaisir de travailler et la légèreté d'être est ma mission.





J'ai une expérience diversifiée dont le fil rouge est LE SAVOIR-ETRE RELATIONNEL.

Mon métier aujourd'hui c'est : l'écoute, l'observation, la compréhension des comportements humains pour répondre aux besoins de se sentir plus épanoui, donc plus efficace, dans sa vie professionnelle ET personnelle.. Si, si...



Ma motivation c'est, de voir évoluer chaque personne vers un mieux-être et de retrouver le plaisir de travailler et d'être authentique...



Je m'appuie sur des méthodes concrètes, basées sur les valeurs transmises dans le golf, le vécu professionnel, et la formation en communication relationnelle de Jacques Salomé.



heu...petite précision, ce métier est passionnant et je l'exerce avec humour et enthousiasme.



Mes compétences :

Mise en confiance

Écoute et générosité

Enthousiasme & conviction

Valorisation des compétences