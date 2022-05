Ma spécificité ? une expérience professionnelle diversifiée, parallèlement à une formation aux relations humaines ( Méthode Espère de J. Salomé- Pnl – Jeux de créativité- Photolangage- Coaching etc…).

Ces acquis, m’ont permis d’élaborer des méthodes et outils applicables dans l’exercice de votre métier et de votre vie personnelle. Je les ai conçus, sans cesse améliorés, en gardant à l'esprit mon fil rouge : la RELATION à soi et aux autres.

Je conçois l’accompagnement comme un moment de pause, de réflexion. Ceci permet à chacun de reprendre des forces vives de motivation, d’efficacité et d’enthousiasme, pour un retour constructif à une vie plus sereine et équilibrée.



MA VALEUR AJOUTEE



J’accompagne les personnes, à leur rythme, au sein du groupe de formation ou individuellement



o pour (re)trouver la motivation et l’enthousiasme au quotidien grâce à un relationnel plus serein

o Développer un savoir-être permettant l'équilibre de la vie professionnelle et personnelle

o appliquer la véritable autonomie et responsabilisation de ses actes

o préciser ses valeurs essentielles



LES RESULTATS



Les évaluations des participants font ressortir les résultats suivants :



v Efficacité professionnelle et personnelle décuplée

v Amélioration de la confiance en soi

v Remotivation grâce à l’appropriation des méthodes et outils

v Apprentissage dans le plaisir

v Découverte et/ou optimisation de ses propres capacités

v Liberté de s’exprimer sur ses difficultés

v Remise en cause pour progresser













Quelques témoignages :



"Dans le cadre de la formation des bénévoles, nous avons fait appel à Nathalie Villandre pour animer un atelier sur l'Ecoute Active.

Elle a su faire passer des notions concrètes, et répondre à l'attente des conseillers en proposant des applications sur le terrain qui favorisent des modes relationnels créatifs et efficaces.

Nous avons apprécié cette formatrice dynamique et à l'écoute des participants."



Isabelle Toledano

Responsable Association Boucle Accueil Emploi des Yvelines





"Une femme intuitive et volontaire qui face à un environnement inconnu, cherche à le comprendre et à l' analyser avant toutes prises de décisions. Elle inspire d'autant la confiance qu'elle sait elle même la donner."



Sandrine FRAPPIER-LEBRE

Gestionnaire de Patrimoine

Banque d'Orsay





Nathalie Villandre, que j’ai eu le plaisir de faire travailler dans mon école de chant, est une femme curieuse de la vie. Les moments difficiles n’entachent pas sa détermination, elle a cette capacité, rare de nos jours, de pouvoir mettre un œil neuf sur ceux qui l’entourent et une oreille attentive en leur direction.Avec elle, on évolue en toute confiance, c’est une personne fiable, sérieuse et pourtant jamais dépourvue d’humour.Sa bonne humeur est communicative !



Carole ChabryArtiste lyrique, 1er Prix du CNSMDP (biographie sur espacevocal.fr ou empreintelyrique.fr)





Nathalie Villandre est intervenue chez Degrémont dans le cadre de formations destinées à améliorer la motivation et l'efficacité dans les services du siège.

Madame Villandre a une sensibilité à percevoir les situations, les attitudes, les risques, à mettre en confiance un groupe, à l'approfondissement d'un contexte, des enjeux, des acteurs, afin de percevoir clairement les objectifs à atteindre. Elle a un très bon contact avec les participants, son type d'animation est enjoué, bien que rigoureux, et conduit à éliminer assez vite le stress accumulé.

Elle a les talents nécessaires pour accompagner des individus ou des petits groupes d'individus.



Laurence Malcorpi - DRH Suez Environnement,

Secrétaire Medef Ouest Paris





"Une énergie positive et communicative + une forte capacité d'écoute et d'empathie"



Marie-Amélia FOLCH

VINCI - Relations investisseurs / Investor relations



Mes compétences :

humour

Savoir-être relationnel