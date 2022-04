Brigitte QUERIC DANJOU

Ma marque personnelle est l'Alchimie entre :

- Une personnalité positive, sociable, animée par des valeurs humanistes :



GENEROSITE, AUTHENTICITE, COMMUNICATION, CURIOSITE, BIENVEILLANCE, COOPERATION ET TANSMISSION DU SAVOIR



DES COMPETENCES RECONNUES EN ACCOMPAGNEMENT D'EQUIPE ET RECRUTEMENT



UNE GRANDE SENSIBILITE, UNE FACILITE A TISSER DES LIENS EN ACCEPTANT LES AUTRES TELS QU'ILS SONT



Depuis 7 ans, je propose et offre à l'Entreprise ma pédagogie en relation avec mon expérience des techniques d'accompagnement d'équipe,de recrutement, de vente, de Merchandising, de communication, consolidée durant un parcours riche en ENTREPRISE et confortée de ma formation en Coaching et développement personnel.



- AU SERVICE DES ORGANISMES DE FORMATION , DES CABINETS D'OUT PLACEMENT, DES STRUCTURES INTERIMAIRES



- RECRUTEMENT et BILAN de COMPÉTENCES - FORMATIONS : VENTE, ACCUEIL ET COMMUNICATION ET MANAGEMENT



- RETAIL EXPERT, AU SERVICE DES ENTREPRISES TPE, PME et COMMERCE DE DISTRIBUTION



Vous avez un besoin ponctuel de renforcer votre équipe commerciale, de Dynamiser votre Chiffre d'Affaire, de recruter dans votre équipe commerciale, de lancer un point de vente, je propose :



Implantation et Remodling d'un Point de Vente

Donner du Sens à la politique commerciale

Recrutement et coaching d'une équipe de vente

Réalisation de Séminaire de créativité





AU SERVICE DES LYCEES PROFESSIONNELS ET ENSEIGNEMENTS SUPERIEURS



- ACCOMPAGNEMENT DES ETUDIANTS

Par une approche pédagogique efficace et innovante, ouvreuse de voie pour les jeunes.



ORIENTER-INTEGRER ET TUTORER Dans l'Entreprise Créer ensemble des passerelles de savoirs.Dans le Tutorat, croiser les compétences des Séniors et celles des Jeunes. Transmettre les savoirs efficacement et durablement.



Comment :

Entretiens individuels - Réseau d'Entreprise - Ateliers/conférence - Ecomanagement - Itinéraire pédagogique et Tutorat parrainé.







https://www.facebook.com/QueteEtSensDeSoi?bookmark_t=page



"En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant" Nelson Mandel



Mes compétences :

Management

Communiquante

Chef de projet

Commerciale

Tuteur

Recrutement

Stage en Entreprise

Innovation

Gestion des talents

Accompagnement de projet