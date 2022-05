Nathalie VILLEREY

Ma double expérience de manager commerce et de responsable d'un point de vente ainsi que mon esprit déquipe m'ont permis de développer une vision transverse magasin toujours dans une logique de satisfaction client et d'optimisation du chiffre d'affaires, non pas de mes seuls secteurs mais de l'ensemble de l'activité.

Rigoureuse, dotée d'un grand sens des responsabilités, j'ai le goût du challenge et la culture de la performance et du résultat.

Je suis capable de piloter un projet de façon autonome.

Polyvalente, j'apprécie la variété des missions qui me permettent de travailler en autonomie aussi bien qu'en équipe, tant dans l'analyse que dans l'action sur le terrain.

Organisée, je sais gérer les priorités afin d'assurer à la fois la gestion opérationnelle et la gestion administrative d'un magasin.

Bienveillante, à l'écoute des autres, j'accompagne chacun de mes collaborateurs en proximité. J'ai appris à concilier développement économique et développement humain.

Résolument orientée client, je suis passionnée par la vente.



Mes compétences :

Animation d'équipe

Approvisionnement

Gestion des stocks

Techniques de vente

Merchandising

Management

Gestion de la relation client

Encaissement

Gestion de projet

Stratégie commerciale

Gestion événementielle

Logistique

Gestion budgétaire