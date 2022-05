Nathalie VINCENDET BOUZAHER

A ce jour, j’ai pour projet de rejoindre une entreprise en tant qu’assistante pour mettre à profit mes compétences professionnelles polyvalentes acquises au cours d'un parcours d’une dizaine d’années sur des postes associant le commercial, l'administratif et la gestion.



Voici mon parcours...



Ayant pratiqué le ski nordique en haut niveau et sensibilisée très jeune au métier du commerce et de la restauration par l'activité agro-touristique familiale, je me suis naturellement orientée vers une formation en BTS tourisme et loisirs.

Après des stages en office de tourisme, j'ai préparé mon diplôme en alternance au sein de la SNCF en tant qu'assistante logistique, cette mission conciliant l'esprit d'organisation et l'apprentissage des techniques commerciales me met le pied à l'étrier et m'apprends beaucoup.

Après l'obtention de mon diplôme, je pars en région Midi-Pyrénées où j'ai travaille quelques temps dans la restauration, et c'est en 2003 que je reviens en région Rhône Alpes pour exercer dans le secteur qui me passionne.



D'abord conseillère voyages à Chambéry, au sein de l'association Savoie Vacances Tourisme dont l'activité consiste outre la vente de voyages à forfait, à permettre aux familles comme aux comités d'entreprises d'exercer leurs loisirs à tarifs réduits.J'accède ensuite au poste de responsable de l'agence d' Albertville.

Ma mission est de développer l'agence en recherchant de nouveaux partenaires loisirs (privés et publics) et en réalisant de nouvelles adhésions. Dans ce poste, où je travaille seule, je me réalise complètement puisque j'effectue à la fois la gestion courante mais aussi je participe activement à l'application de la stratégie de développement du réseau Carte Loisirs dont fait partie l'association.



Pourtant en 2006, je décide de quitter l'association. En effet le travail en équipe que j'ai connu à mes débuts à la SNCF me manque cruellement.

Après une mission en remplacement d'un congé maternité au service loisirs accueil de la Savoie, où je suis chargée de la clientèle individuelle (séjours pêche et tourisme adapté), je retourne à ma première passion : l'agro-tourisme.

C'est donc en mai 2006 que j'intègre la Cave de Chautagne en tant que responsable de caveau. Je suis alors chargée de mettre en place la nouvelle politique commerciale suite à la rénovation de la boutique et à l'ouverture d'un parcours visite, en accompagnant l'équipe en place dans ce changement.

Cette expérience très riche où j'ai une activité polyvalente allant de la gestion au commerce en passant par le management d'équipe m'amène à une profonde remise en question sur mes motivations et je découvre que bien plus que le tourisme c'est du commerce dont j'ai envie.



Je me tourne alors vers la grande distribution et j'intègre fin 2007 l'enseigne CASTORAMA avec pour objectif d'exercer une fonction qui me permette de concilier ma motivation pour le service client avec les missions de management et de gestion qui me sont confiées.



En 2009 je suis nommée chef de projet pour la revitalisation du rayon luminaire avec l'ajout de 350 références et la refonte complète du rayon. J'anime les équipes chargées de la réalisation et encadre le projet des commandes de matériel et de produits, jusqu'à l'implantation des linéaires et des modèles d'expositions. A la suite de ce chantier, j'intègre une formation pour devenir chef de secteur CASTORAMA.



En parallèle, ma situation personnelle évolue et je profite de cette période pour consolider mon parcours professionnel et valider mes compétences en obtenant en février 2012 le BTS Assistant de gestion PME PMI.



En mars 2012, après presque 5 ans en tant que chef de rayon luminaire grâce au très bon travail de mon équipe:17 ème sur 100 magasins en 2007, le rayon luminaire termine 3 ème France en 2011.

J'exprime mon souhait d'évolution et on me confie la responsabilité du rayon décoration intérieure.

En septembre 2015 je me positionne pour être animatrice référente du dispositif dynamique de vente.



Mes compétences :

Management

Commerce

Gestion

Administratif

Assistante

PME

Loisirs

Tourisme