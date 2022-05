Nathalie VINCKEVLEUGEL

La relation humaine est mon atout, je l'exploite à la fois dans le domaine des "ressources humaines" mais aussi dans celui du "commercial".

Mon parcours reflète cette double compétence que j'ai décidé, depuis 2011, de mettre au service du cabinet ENSEMBLE CONSEIL, au départ en qualité de partenaire, et désormais en tant que membre de l'équipe à part entière.



Acteur innovant du Conseil RH, Ensemble Conseil, accompagne, depuis désormais plus de 13 ans, ses clients dans leur stratégie de croissance et d’évolution avec 5 domaines de compétences clefs : le Recrutement, la Gestion de Carrière, le Coaching, le Conseil en Stratégie RH et le conseil en Communication Interne. http://www.ensemble-conseil.com/



Mes compétences :

Prospection

Support

Organisation

Sourcing

Gestion

Négociation

Chasse de tête

Approche directe