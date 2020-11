Nathalie VION

« Coach Professionnel & Personnel Certifiée (RNCP Niv.1) » de la Haute Ecole de Coaching à Paris, « Resp. Admin. du Personnel et Gestion de l’Emploi » de l’IGS Paris, j'ai à mon actif 15 ans d'expérience de direction des RH dans des groupes internationaux dans divers secteurs : analyses chimiques, industrie pharma, agro-alimentaire, banque, informatique, verrerie…

Formatrice, Consultante, Coach Professionnelle et Personnelle, je me passionne pour le développement des femmes et des hommes, et des organisations. Mon leitmotiv : "ici et maintenant votre évolution" afin que chacun puisse s'épanouir dans le travail dans des conditions optimales de respect, intégrité et bienveillance - facteurs clés de la performance de l'entreprise et préventeurs du risque psycho-social. J'interviens sur toutes problématiques de gestion des RH, management, stratégie, organisation du travail ; je propose des audits sociaux à la carte et mets à profit mon expertise au bénéfice des TPE/PME désireuses de faire un point sur leur conformité réglementaire et progresser sur des points prioritaires.

Je forme, j'accompagne salariés, dirigeants dans leurs plans personnalisés de développement.

Je termine un cursus au CNAM Centre Val de Loire pour l'obtention du Titre de Psychologue du Travail (RNCP nivI) et propose dans ce cadre, à titre gracieux, des interventions en entreprise pour répondre à une demande d'amélioration des conditions de travail - diagnostic et collaboration, réflexion avec les personnes en poste et la direction pour une transformation positive avec eux de leurs dynamiques collectives de travail en place, etc.



Mes compétences :

Médiation

Psychologie du travail

formation professionnelle

Coaching professionnel et personnel

Prevention RPS et developpement QVT

Gestion des Ressources Humaines

Gestion Emplois Competences et Parcours Profession

Conseil aux entreprises

Conduite du changement

Conseil en organisation

Leadership

Négociation commerciale

Formation professionnelle continue

Bilan professionnel

Orientation professionnelle