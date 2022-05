Nathalie VROYLANDT

En recherche d'emploi suite à la mutation professionnelle de mon conjoint sur Douai, mon objectif est de mettre mes compétences et savoir faire ou en commerce, ou en gestion et plus particulièrement en Ressources Humaines (recrutement , intégration, formation) au service d'une entreprise qui s’appuie sur des valeurs de proximité et de conseil .



J’ai recruté, formé, encadré et managé des équipes de vendeurs, d’hôtesses de caisses, des stagiaires en centre de formation.

J’ai géré des centres de profit, valorisé par le merchandising des collections de produits,ayant une forte sensibilité achat j'ai mené des négociations avec des fournisseurs ,j'ai manié des indicateurs de performance et ai développé une forte appétence commerciale ainsi qu’une bonne culture de résultat.









Mes compétences :

Organisée

Rigoureuse

Management

Merchandising

Animation d'équipe

Recrutement

Direction de centre de profits

Sens du service client

Gestion

Grande distribution

Recrutement cadres