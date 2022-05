Nathalie WABNITZ

Je suis spécialisée dans la conception et la commercialisation de produits touristiques et possède une expérience de 12 ans dans ce domaine. Je suis chargée de faire aussi bien l'accueil et la vente de forfaits touristiques aux individuels mais également la production dr voyages et le suivi de dossier pour les groupes constitués. Terra Nobilis est une agence spécialisée dans les voyages culturels.



Mes compétences :

Commercialisation

Production

Tourisme

Voyages