Nathalie WAKAM

J'exerce en tant que journaliste depuis 12 ans . D'abord la radio, ensuite la télé et puis retour à la radio. J'écris, je parle , j'écris. Que de compétences! Mon travail actuel à la BBC me permet de développer des talents réels en matière de traduction( Français à 'l 'Anglais) et gagner en expérience dans la couverture de grands évènements sportifs internationaux. Histoire d'appendre autre chose que le journalisme, je m'attelle à finir une formation en marketing, management et Communication. Avant de repartir bientôt à l'assaut d'une formation sur la thématique Genre et développement.