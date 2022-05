Nathalie WEHINGER

Mon expérience dans la prise en charge des dossiers clients, des dossiers fournisseurs et de l'organisation administrative constituera un atout pour votre service commercial. Rigoureuse, autonome et dotée d'un bon relationnel, j'ai pu mettre à profit créativité et réactivité pour animer et administrer efficacement une équipe. Ma capacité de travail et ma persévérance m'ont aussi permis de progresser dans mes fonctions et dans mes responsabilités.



Mes compétences :

Administration

Administration des ventes

Assistante administrative

Assistante commerciale

Commerciale

L'Administration

ventes

Assistance administrative