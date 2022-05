Nathalie WOZNIAK

J'ai réalisé un BTS technico-commercial en Végétaux d'ornements dans une petite entreprise familiale. Cette expérience m'a donné le goût pour le commerce. Comme ceci m'intéressait, j'ai réalisé une licence Distech pour découvrir le monde de la grande distribution, et pour partager cette passion avec des collaborateurs.



Ainsi, je suis devenue manager de rayons chez Carrefour Market, j'ai pu garder le côté chaleureux avec les clients et les équipes et développer des connaissances de gestion, de management et de commerce.



J'ai évolué Manager Magasin, poste qui m'a intéressée car une nouvelle vision m'a été demandée avec de nouveaux objectifs.



De Janvier 2013 à Mars 2014, j'étais responsable d'un magasin C&A.

Depuis Octobre 2014, un nouveau challenge s'est ouvert : directrice d'un magasin Leader Price.

Je suis une personne très motivée qui s'implique rapidement dans son poste, polyvalente et de confiance. Je m'épanouie dans mon travail de directrice. Je recherche donc un emploi dans le commerce avec une équipe à former pour la faire évoluer afin de réaliser les objectifs fixés.



Sérieuse, souriante, je suis disponible pour plus de renseignements.



Mes compétences :

Gestion