Nathalie XIBERRAS

Je souhaite mettre mon expérience et mon professionnalisme au service d'une entreprise qui se soucie de l'équilibre entre la satisfaction client et l'optimisation des coûts.

Mon rôle est justement de manager la chaine logistique; prévisions des ventes, approvisionnements, administration des ventes, gestion des litiges, dans un souci constant de l'amélioration de la satisfaction client.



Dynamique et curieuse, j'ai acquis une vision globale de l'entreprise me permettant de gérer des projets transversaux dans un contexte international et multiculturel.



Grâce à mon parcours, mes domaines d'expertise sont la Haute-Technologie, les Arts de la Table de luxe, et l'organisation évènementielle.



Je souhaite m'installer dans la région de Nice pour des raisons familiales, et reste ouverte à tout type d'activité dans laquelle mon expérience de la relation client, de l'administration commerciale, de la coordination logistique apporteront une réelle valeur ajoutée.



J'ai une double formation: une maîtrise de Chinois obtenue à l'INALCO et un DESS en commerce international.



Trilingue Français, Anglais, Chinois.



Mes compétences :

Prospection commerciale

Négociation