Nathalie YOU

Une histoire de Prévention des risques professionnels pour encourager la qualité de vie au travail.

Car oui, je crois encore que l'on peut travailler efficacement, en y prenant plaisir et avec épanouissement ...



Une histoire de près de 20 ans donc ...



Très très attirée par les cailloux et l'eau (16 ans en Corse, ça marque), j'ai axé mes études de biochimie sur la géologie appliquée à l'environnement.

La plupart de mes collègues ont très mal tourné :-) car devenus patrons de PME, chercheurs ou employés chez TOTAL :-)



Bref,

Tombée dans la soupe des stations d'épuration en première année de fac, je n'ai pas su m'en passer jusqu'à maintenant ; quitte à m'égarer dans les réseaux avec la vidéosurveillance et les furets de curage. Qui n'a jamais connu la joie de déboucher un siphon disco ?



J'ai élargi ce coup de foudre aux boues puis aux déchets d'abord banals puis franchement toxiques.



J'ai continué à m'intéresser à l'environnement et déjà accro aux subtilités administratives et à la réglementation, je suis tombée (aïe) sur les ICPE et je ne les ai jamais oubliées.

Des centres d'enfouissement au centre de tri en passant par les déchèteries, les stations de compostage puis chaufferie, groupe de froid et les tas de produits chimiques ...



De Bureaux d'étude aux labos, en passant par les chantiers de BTP, j'ai le plus souvent travaillé seule ou à deux (c'est mieux) pour des missions toujours nouvelles.



Une carrière,



Ce sont de belles rencontres. J'ai découvert le monde des "petits" entrepreneurs (artisans et PME).



C'est aussi faire face à des vies professionnelles brisées moralement et physiquement. Avec le devoir d'accompagner des hommes vers des reconversions professionnelles réussies.



La joie d'enseigner et de passer le savoir à des personnes motivées / Le désespoir des cas "irrécupérables" et la démotivation par la lourdeur et le manque de moyens des institutions.



A force de stages d'opératrice en formation continue (port d'ARI, réception de Déchets Dangereux, intervention électrique H0B1R1), ...



J'ai fini, moultitâches, ...



par conduire l'utilitaire et manier la braouette sur les chantiers de mon mari ; tout en remaniant le site internet, réparant l'ordinateur, organisant l'atelier, faisant les métrés/devis de maçonnerie-carrelage-couverture, gérant personnels et fournisseurs ... une parenthèse de 4 ans où j'ai maintenu ma veille technique et réglementaire tout en essayant d'inculquer aux collègues et confrères des notions d'HSE et de géotechnique pratico-pratiques.



C'est comme cela que j'ai décidé de coiffer ma casquette de SHEeuse officielle ; d'abord en devenant coordinatrice SPS de chantiers puis en me replongeant pour 2 ans d'apprentissage via le CNAM, pour devenir Hygiéniste, Haut de gamme.



Voilà, de secouriste à préventrice HSE, un petit parcours loin d'être achevé j'espère :-)



Mes compétences :

Analyse des risques

Assainissement

BTP

Chimie

Déchets

Environnement

Études d'impact

Géotechnique

Gestion du personnel

Hygiène

ICPE

Iso 14000

Management

Oshas

OSHAS 18001

Santé

Secourisme

Sécurité

Systèmes de management

Étude d'impact

Qualité

Ingénierie

Informatique

Analyse de risque

Gestion de projet