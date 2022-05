Nathalie YOUNES

Je suis à la recherche d'un poste d'assistante juridique en droit des sociétés et des affaires ou bien d'assistante de direction.



Mon parcours :

19 ans d’expérience professionnelle dans le domaine juridique en cabinet d’avocats et de petite structure.



Ce parcours a été riche dans son apprentissage et m’a permis d’aborder la vie d’entreprise, d’en connaitre les étapes de croissance et ses évolutions possible.



Un parcours en petite structure qui me donne le sens d’une grande autonomie, mais également méthodologie, organisation, adaptabilité et polyvalence, et le goût de l’accueil.



De tempérament ouvert, je cherche aujourd’hui à intégrer une équipe dynamique et ainsi partager et mettre à profit mon acquis mais aussi le développer et continuer à l’enrichir.