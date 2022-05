Nathalie YU

Je sais tisser en Chine les liens qui font le succès des affaires !



Vice Présidente du Club des Acheteurs de

l'Ille & Vilaine (Club-Achats35)

Co-animatrice du Club d'Affaires Franco-Chinois

Membre de l'Institut Confucius Rennes



Je me suis intéressée à la Chine bien avant qu'elle ne soit à la mode et devenue ce qu'elle est aujourd'hui, puisqu'en 1979 j'y faisais mes classes.



A ce titre et à bien d'autres égards, je peux affirmer que j'ai l'intuition des tendances à venir.



J'ai pendant 20 ans occupé des postes opérationnels en relation avec la Chine et l'Asie au sein de firmes françaises et chinoises, à l'export et en achats sourcing.



Ayant longtemps vécue en Asie et dans le monde chinois, en immersion totale (ce qui fait toute la différence !), j'ai une connaissance fine de la mentalité chinoise et je parle couramment le Mandarin, qui tente à devenir la langue des affaires dans une large partie de l'Asie.



Actuellement, j'apporte aux entreprises un accompagnement opérationnel et de terrain sur la zone pour des missions de développement commercial et conseils stratégiques.



Passionnée et aimant les "aventures créatrices ",

je suis en recherche de projets enthousiasmants et d'envergure à développer en Chine. Je reste donc à votre écoute !



Nathalie GESLIN-YU

Spécialiste du marché chinois

nathaliegeslin.yu@arteusia.com

nathaliegeslin2@gmail.com

06.10.66.55.11

skype: nathaliegeslin1 - Rennes