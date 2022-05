Mon expérience dans des groupes internationaux et en particulier plus de 10 ans dans les ressources humaines dans des domaines exigeants, m’a permise d’acquérir une grande aisance dans les situations de changement, le conseil auprès des équipes, dans un environnement multiculturel et des organisations matricielles.



Mes responsabilités ont couvert des missions comme le développement de la stratégie RH du groupe en France, la mobilité internationale, le recrutement, la formation, le développement de carrière, l’évaluation annuelle, la rémunération, les relations avec les représentants du personnel.



Je suis diplômée d’un DESS/Master 2 en Ingénierie des Ressources Humaines et je parle couramment anglais et allemand.



Je me tiens à votre entière disposition si vous souhaitiez davantage de renseignements me concernant.





Clt Nathalie Zamolo Tel 0678460543



Mes compétences :

Direction des ressources humaines

RH