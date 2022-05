Nathalie ZARCO

J’ai une expérience de 9 ans en tant que comptable et 10 ans dans le secrétariat.



Mes précédentes expériences professionnelles ont été variées et enrichissantes.



J’ai ainsi pu développer mes compétences en comptabilité générale, en gestion de trésorerie, qu’en comptabilité fournisseurs et clients.

J’ai assuré le suivi administratif d’un service de publicité en relation avec un service marketing et le suivi en permanence avec les fournisseurs pour toutes facturations de participations publicitaires.



Je maitrise également l’outil informatique (Excel – Word) et le logiciel comptable SAP.



Je suis une personne dynamique, volontaire et m’adapte facilement à différentes fonctions.





Mes compétences :

SAP

Microsoft Word

Microsoft Office

Microsoft Excel

Ciel Paye