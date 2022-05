Nathalie ZENOU-ZAMBROWSKI

Consultant indépendant, je compte 15 ans d’expérience professionnelle en communication institutionnelle, communication interne et relations presse.



Après des études littéraires (Prépa littéraire, Sciences Po Paris), j'ai rejoint de grandes entreprises internationales opérant notamment dans les secteurs de la santé (SmithKline Beecham, Bayer, Sandoz) et de l’agro-alimentaire (Nestlé Waters). Mon activité est aujourd'hui axée sur la communication santé, ainsi que la relation patient et les sujets liés au handicap et à la dépendance.



Mon rôle : vous aider à faire passer vos messages de manière adaptée à votre cible et à vos objectifs. Mes interventions : rédaction, élaboration de stratégie de communication, pilotage de projets.



Mes compétences :

Communication institutionnelle

Relations Presse

Stratégie de communication

Communication interne

Conception-rédaction