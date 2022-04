Sylvain ZEGHNI

Economiste, spécialiste des pays en transition, des investissements directs et de l'environnement, je développe également ma recherche-action sur la compétitivité des territoires et leur mise en tourisme.

J'ai enseigné à l'Université Paris X Nanterre, l'université de Cergy-Pontoise, l'Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines et suis régulièrement invité par la Budapest University of Technology and Economics. J'ai également été chercheur invité à la Graduate School for International Relations and Pacific Studies de l'Université de Californie à San Diego.

Activité de conseil, recherche de partenaire pour les entreprises désirant investir en Europe Centrale en dans la CEI.

Activité de conseil en développement économique territorial.

Membre du conseil de rédaction de la revue Mondes en Développement.(http://www.mondesendeveloppement.eu )

Je suis actuellement membre du laboratoire Viles Mobilité Transports (http://www.enpc.fr/node/1087 ).

Je suis l'un des représentant de l'Université Paris Est Marne-la-Vallée au Cluster Tourisme et à ce titre responsable de la commission Communication du Cluster.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion des risques

Enseignement

Économie

Économie internationale

Économie industrielle

Environnement international

Tourisme

Tourisme d'affaires

Tourisme responsable

Intelligence économique

Intelligence d'affaires

Développement économique