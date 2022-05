Nathalys DOBO

Je m'appelle NATHALYS LUTETE DOBO je suis étudiante en master1 option gestion du commerce international et du transport à l'école supérieure des sciences économiques et commerciales du cameroun.Actuellement je suis en stage académique et je prépare ainsi un mémoire sur la maîtrise des coûts logistiques chez le grossiste repartiteur cas ucpharm sa.pour ainsi dire, c'est la redaction de ce mémoire qui va conditioner l'obtention de mon diplome de fin de cycle.Mise à part ce stage, j'ai déjà effectuer de nombreux stages d'imprégnation dans des entreprises telles que le port autonome de douala successivement dans le département de la promotion et de prospectives qui suit de près la mise sur pied du port en eau profonde au cameroun et le département des opérations portuaires qui quant à lui coordonne les activités de tous les terminaux du port autonme.



Mes compétences :

COMMERCE

Commerce international

International

Logistique