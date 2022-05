Nathan BUTTERBACH

Ingénieur consultant de l'Excellence Opérationnelle chez Kimberly-Clark

Cela me permet de travailler sur trois dimensions:



1. Le système opérationnel: lié à la performance de nos outils de production;

2. Le système de management: lié à la gestion quotidienne de ces performances;

3. L’axe culturel: permettant d’ancrer la culture de l’amélioration continue;



L’objectif est de bénéficier de la synergie de ces trois dimensions afin de créer une réelle dynamique de changement permettant d’atteindre des performances exceptionnelles et de les pérenniser.

Mes compétences :

Microsoft Office

Analyse des besoins

Catia v5

Arena

5S

Six Sigma Green Belt

Kaizen