Nathan CAUSSE

Première expérience dans l'automobile pour PSA Peugeot Citroën à Vélizy-Villacoublay. Pilotage au sein du pôle fixation sur projet véhicule type "Partner" et "208".



Trois années d'apprentissage au sein de Snecma à Vernon (division des moteurs spatiaux) pour le service thermo-mécanique d'intégration moteurs ainsi que le service de conception et justification des turbomachines.



Connaissances solides en mécanique et connaissances supplémentaires en thermique et thermomécaniques.

Compétences d'utilisation de Workbench/Samcef et Abaqus en calcul numérique. Catia V5 et V6 en conception. Gestion des modèles via 3DCOM et PLM.

Compétences supplémentaires en aérospatial, structures et matériaux composites, éco-conception.



Curieux, résolu, toujours à la recherche de nouvelles solutions.

Une volonté de travailler en équipe.



Une véritable envie de partager ses connaissances et toujours prêt à apprendre pour s'améliorer.



Mes compétences :

Catia v5

TopSolid

AutoCAD

SolidWorks

Solid Edge

Ansys workbench

Samcef

Abaqus/CAE