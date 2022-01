Nathan CHABAUX

- Actuellement étudiant à Chambéry, je réalise ma troisième et dernière année de DUT Sciences et Génie des matériaux (2019-2022)



- En plus du DUT, je suis inscrit en parallèle à l'ENAAI (Enseignement aux arts appliqués et à l'image) dans laquelle je suis des cours de Design, de dessin et d'animation 3D



- Obtention du baccalauréat scientifique, option Science de l'ingénieur, en 2019 au Lycée des Horizons à Chazelles-sur-Lyon (42140)



- Réalisation de différents travaux rémunérés pendant les vacances d'été de 2017 à 2021



- Stage dans l'entreprise Graphic en 2018, entreprise de signalétique et d'enseigne



- Stage dans l'entreprise CALCAGNI en 2016, entreprise de métallerie-serrurerie acier et inox