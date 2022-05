Nathan COURTIAL

En quête permanente de projets intéressants, je suis persuadé que le succès d'un projet informatique passe par une bonne expression du besoin client et par une conception technique de qualité. En effet, une architecture modulaire couplée à un développement logiciel en intégration continue, le tout intégré dans un cycle de développement Agile est le triptyque gagnant pour livrer une application de qualité .

Durant ces 9 dernières années, j'ai pu mettre en pratique ces méthodes de développement logiciel au sein de sociétés de toute taille et J'ai pu parfaire mes compétences en matière d'encadrement des ressources externes ainsi qu'en relationnel client.

Partageant comme vous la culture du réseau, n'hésitez pas à venir partager avec moi vos idées et points de vue.



Mes compétences :

Eclipse RCP

PKI

Gestion de projets

JAVA / J2EE

liferay Portal

Spring

SCRUM

Selenium

ESB

AngularJS

Node.js

JavaScript

Talend

.net

Php

Docker