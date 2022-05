Nathan DROUET

Fort du multiples expériences dans le domaine du commerce international (Logistique / assistanat commercial / commerce B to B ), les langues étrangères, les spécificités interculturelles, la négociation et la vente animent aujourd'hui mes ambitions.



Avec 1 an et demi au sain du service Export d'un grand groupe agro-alimentaire français (LDC n°1 de la volaille), je dispose déjà d'une forte expérience commerciale au sein d'une entreprise qui à déjà prouvé depuis longtemps son succès.



Mes compétences se situent donc dans le domaine du commerce international, ( Diplômé d'une LICENCE PRO Commerce International trilingue agro-alimentaire et d'un BTS commerce international) Elles vont de la vente passant par la communication, le marketing, la négociation, la prospection..



Mes voyages, mes études ainsi que mon dernier poste chez LDC m'ont permis d'acquérir de fortes notions dans les langues étrangères :



Bon ANGLAIS commercial

ESPAGNOL courant



Mes compétences :

Marketing

Développement commercial

Négociation

Suivi commercial et administratif

Vente

Import/Export

eCommerce