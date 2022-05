Nathan HAENSEL

Diplômé d'un Master en Management des Achats et de la Logistique Industrielle et fort de deux expériences dans l’industrie, qui m’ont confronté aux impératifs de la gestion logistique en flux tendus et synchrone du secteur de l’automobile, et aux problématiques de l’amélioration continue de la chaîne logistique, je souhaite mettre à profit mon savoir et mes expériences dans l’optimisation des flux et des coûts. Extrêmement motivé, rigoureux et dynamique, ne craignant ni la prise d’initiative, ni l’effort, je vise à enrichir mes connaissances par leur application concrète et leur confrontation à la réalité de la logistique industrielle.



Mes compétences :

Lean Manufacturing

Lean management

Kanban

Logistique

Achats