Nathan HOUEE

Passionné par l’image, la réalisation et l’investigation, je travaille en tant que reporter d’image.



Aujourd’hui je suis Opérateur de prise de vue diplômé d’Etat. Mon expérience dans les entreprises ainsi que ma formation m’ont permis d’utiliser le matériel professionnel en vigueur (cadrage en Betacam SX, Beta digital,XDCam, hdv sony, hvx panasonic, Dvcam Dsr sony, matériel Steadycam, montage sur DPS Velocity, Avid et finalCut…).



Le tournage représente à mes yeux le moment le plus appréciable de ce métier, confronté aux réalités du terrain, il faut savoir être percutant, prévoyant, attentif et synchronisé avec le reste de l’équipe.

Depuis 2007 je travail principalement sur des tournages en Haute définition, notamment pour le clip.



Mes compétences :

Audiovisuel

Cameraman

Média

Reportage