Nathan HUMEAU

Grâce à mes études et à mes expériences professionnelles, dans une concession puis au sein d'une structure de 7 productifs, j'ai pu développer et améliorer mes compétences.

Celles qui me sont utiles pour mon quotidien sont:



- Management d'équipe (7 personnes)

- Animation d'équipe

- Connaissances des capacités des productifs, afin de proposer des formations adéquates

Stratégie d'entreprise

- Proposition et développement de l'entreprise

- Fidéliser la clientèle (particulières & professionnelles)

- Traitement des litiges (intra-groupe & clients)



Jeune, dynamique et curieux je suis en recherche constante d'évolutions, et de connaissances.



Mes compétences :

Assidu

Dynamique