Nathan LEROY

Jeune étudiant passionné et engagé aimant le relationnel, j'ai un profil qui s'oriente vers l'international grâce à mes expériences d'immersion et de voyages effectuées à travers l'Europe et en Australie.



En recherche perpétuelle de nouveaux contacts et expériences, je souhaiterais évoluer dans le milieu de la communication, des relations publiques ainsi que des ressources humaines.



Mes compétences :

Traduction

Relations Presse

Gestion de projets

Communication

Langues

International

Médias

Relations Publiques

Management

Presse