Nathan MUSTAKI

Actuellement étudiant en fin de cinquème année à l'EPITECH, je possède de bonnes compétences techniques et humaines, puisque j'ai dirigé mes trois projets de fin d'année (groupes de six personnes), ainsi que notre projet de fin d'étude, Neuromot (http://eip.epitech.eu/2014/neuromot/ )), sélectionné au Trophée des EIP.



Bien que ma formation soit surtout axée sur le C++ sous Linux, je code depuis trois ans en Python et Ruby/Rails dans le cadre de missions en auto-entrepreneur et de l'alternance. En bon devops, je pratique l'administration système et Docker.



Littéraire en première formation, je suis preneur de tout conseil de lecture, mais aussi de liens techniques sur l'informatique afin de les partager sur mon compte Twitter (@feydaykyn).



Mes compétences :

C++

C

Python

HTML5 CSS3

Administration système

Sociable

Organisé

Chef de projet

Rails

Git

Backbone.js