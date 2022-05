Nathan PRINSAC

Etudiant en deuxième année de DUT Informatique à Valence et titulaire d'un Bac S mention bien, je suis à la recherche d'un stage du 6 avril au 12 juin 2015.



Mes compétences dans différents langages de programmation (HTML, CSS, Java, C...) ainsi qu'en gestion de projet acquises lors de mes études me permettront de répondre à vos attentes et à vos besoins, ainsi qu'à celles de vos clients.

En effet, j'ai réalisé au cours de mon parcours scolaire plusieurs projets mettant en jeu mes compétences, notamment un jeu vidéo réalisé en Java, ou encore un projet de station météorologique liée à un site Web nécessitant de nombreuses connaissances en programmation Web et en informatique embarquée.

D'un naturel calme, je pourrai m'intégrer facilement à votre entreprise et à ses équipes.



Mes compétences :

SQL

Python Programming

Personal Home Page

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft C-SHARP

Microsoft Access

Merise Methodology

Linux

Java

HTML

Cascading Style Sheets

C Programming Language

JavaScript

UML/OMT