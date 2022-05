Romain GORCE

Étudiant en Année Spéciale de DUT Technique de Commercialisation à Valence et titulaire d'un DUT Informatique ainsi que d'un Bac S mention assez bien, je suis à la recherche d'un contrat de professionnalisation dans le domaine tennistique pour l'année prochaine. En effet, je rentre dans une école de comemrce du sport, au CNPC de Meylan.

Mes compétences acquises pendant mes études dans les différentes techniques de commercialisation (Stratégie, marketing, communication...) me permettront de répondre à vos attentes et à vos besoins. En effet, j'ai notamment réalisé au cours de mon parcours scolaire un projet de création d'entreprise concernant l'implantation d'une crèche dans la zone industrielle de Briffaut. Je suis, en ce moment en stage à Intersport à Crest.

D'un naturel calme et ouvert, je pourrai m'intégrer facilement à votre entreprise et à ses équipes.



Mes compétences :

UML/OMT

SQL

Python Programming

Personal Home Page

Microsoft Windows

Microsoft C-SHARP

Merise Methodology

Linux

JavaScript

Java

HTML

Cascading Style Sheets

C Programming Language

Ada