Nathan RAMILIJAONA

Ayant obtenu mon BAC S avec mention Bien, je suis quelqu'un de créatif, très dynamique et motivé. Actuellement en 2ème année de DUT Informatique, j'ai pu apprendre langages de code notamment le SQL, le JAVA, le PHP ainsi que le C# et maîtriser différentes méthodes de conception tel que l'UML ou MERISE.

Je suis actuellement à la recherche d'un stage qui sera essentiel à l'obtention de mon DUT, ce stage pourra me permettre de préparer plus efficacement mes objectifs professionnels tels que la programmation de logiciel ou encore la programmation web.

J'ai pu développer des qualités relationnelles au cours de mes expériences professionnelles, notamment pendant les étés 2013 et 2014 ou j'ai été animateur dans un camping familial.

Je m'intéresse à beaucoup de domaines , tels que les nouvelles technologies, la science, l'art et la musique ce qui me permet de faire un lien avec mon intérêt pour l'informatique, puisque c'est un domaine extrêmement riche dans la découverte et le partage de l'information.



Mes compétences :

UML/OMT

SQL

Python Programming

Personal Home Page

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Merise Methodology

Java

HTML

Cascading Style Sheets

C Programming Language

Ada